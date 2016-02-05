Почему мир делится на экстравертов и интровертов

Каков ваш идеальный субботний вечер - в переполненном баре или свернувшись калачиком на диване с хорошей книжкой? Лучший отпуск для вас - это активный досуг в большой компании знакомых или спокойный отдых с одним или двумя близкими друзьями? Ваш ответ на эти вопросы может быть однозначным (вы всегда выбираете одну из этих опций и никогда - другую), или же время от времени ваши вкусы могут колебаться между двумя крайностями, пишет ВВС. Так или иначе, но ваш выбор в первую очередь зависит от того, как ваш мозг реагирует на социальное вознаграждение.

Экстравертов и интровертов в чистом виде почти не существует: на шкале между двумя крайностями каждый из нас занимает свое определенное место, а различные жизненные обстоятельства заставляют нас немного меняться в одну или другую сторону.

Кажется, экстраверты (этот термин в начале XX века популяризировал известный психоаналитик Карл Юнг) в нашем мире доминируют, возможно, потому, что их действительно больше, или потому, что они просто создают много шума вокруг себя.

Этот факт настолько бесспорен, что в последнее время появляется немало статей о том, как заботиться об интровертах и как способствовать развитию их особых талантов.

Тем не менее, остается неясным самый главный вопрос - почему человек становится экстравертом или интровертом? Отличаются ли они на физиологическом уровне? И почему мы все в той или иной степени принадлежим к одному из двух типов? МРТ-сканирование головного мозга, во время которого записывают активность различных участков, и создание генетического профиля человека с помощью анализа сигнальных систем клеток мозга позволяют сегодня найти ответы на вопросы, которые уже давно волнуют психологов.

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В 1960-е гг психолог Ганс Айзенк выдвинул теорию, которая состояла в том, что экстраверты обладают низким уровнем реакции на возбудителя. Возбуждение в физиологическом смысле означает степень готовности нашего тела и мозга реагировать на стимуляцию.

В течении дня (например, когда мы только-только проснулись и после того, как выпили несколько чашек кофе) и в разных обстоятельствах (езда на велосипеде в час пик значительно повышает внимание, тогда как монотонный голос лектора в теплой аудитории успокаивает и делает сонливым) данный показатель варьирует.

Ганс Айзенк предположил, что экстраверты обладают низким уровнем реакции на возбудителя. В результате чего им нужно прикладывать несколько больше усилий, чтобы достичь того уровня, который для других людей является нормой. Отсюда постоянная потребность экстравертов в компании, новых впечатлениях и необычном или рискованном опыте. И наоборот, люди, которые относятся к высокому типу интровертов, воспринимают вещи, которые другим кажутся только приятно возбуждающими или интересными, как особенно стимулирующие. Вот почему они нуждаются в спокойных беседах на важные темы, досуге в одиночестве и окружении без сюрпризов.

Ставка на мозг

В последнее время эта теория была уточнена. Ученые обнаружили, что экстравертный тип личности зависит от выработки дофамина - химического вещества, отвечающего за процессы ощущения вознаграждения, обучение и реакции на новизну в человеческом мозге.

Возможно, экстраверты отличаются от интровертов активностью нейромедиатора дофамина? Это могло бы объяснить поведение экстравертов, связывая его с функцией головного мозга, о которой нам уже многое известно.

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Группа исследователей под руководством Майкла Коэна, который сейчас работает в Амстердамском университете, проверила эта гипотезу и в 2005 году опубликовала результаты своего исследования. Был проведен эксперимент, участники которого играли в азартные игры во время сканирование головного мозга.

Перед сканированием каждый участник заполнил анкету, которая определяет тип личности, и сдал мазок из ротовой полости для генетического анализа. Анализ данных МРТ-снимков показал различия в активности мозга экстравертов и интровертов.

Когда участники выигрывали, то в группе экстравертов была зафиксирована более сильная реакция в двух важнейших областях мозга: мозжечке и центре удовольствия. Полученные результаты подтверждают теорию: экстраверты и интроверты обрабатывают стимулы вознаграждения по-разному.

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Когда исследователи проанализировали генетические профили участников, они обнаружили еще одно различие в активности мозга, связанное с вознаграждением. Те участники эксперимента, у которых был выявлен ген, повышающий чувствительность системы дофамина, также демонстрировали более эмоциональную реакцию на выигрыш.

Результаты эксперимента дают ответ на вопрос, почему мы относимся к разным типам личности. Итак, мозг экстраверта реагирует на выигрыш в азартной игре более интенсивно. Очевидно, поэтому они получают большее наслаждение от экстремальных видов спорта и активного социального взаимодействия. Частично эти различия вызваны генетикой, ведь гены влияют на формирование и развитие нашего мозга.

Другие результаты подтверждают, что формирование типа личности происходит под влиянием дофамина. Таким образом, гены, контролирующие функции дофамина, определяют определенные черты характера, например, насколько человека могут увлекать необычные ситуации и новизна.

Результаты исследования также свидетельствуют, что процесс обучения у экстравертов проходит иначе, поскольку из-за повышенной чувствительности дофаминовых рецепторов, они демонстрируют большую зависимость от социальных вознаграждений.

Итак, наши предпочтения в значительной степени зависят от того, как наш мозг реагирует на окружающий мир. Надеемся, что этот небольшой экскурс в биологическую психологию поможет нам всем - независимо от того, интроверты мы или экстраверты - с пониманием относиться к тому, что привычки и потребности других людей могут существенно отличаться от наших.