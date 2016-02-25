Почему вредно начинать трудовой день очень рано

Десять часов утра - самое раннее время, в которое должен начинаться рабочий день, убеждены британские специалисты. Как передает meddaily.ru со ссылкой на "RSUTE", профессор Оксфордского университета Пол Келли говорит, что раннее начало рабочего дня приводит к развитию сердечно-сосудистых недугов, болезней печени и психических отклонений. Просто внутренние органы "просыпаются" только через 2-3 часа после раннего пробуждения.

Так, человек пятидесяти пяти лет, который приходит на работу раньше десяти утра, может пострадать от нервного срыва, стресса и прочих проблем. Более того, снизится продуктивность работы, будет резко меняться настроение, появится раздражительность. Профессор также установил: до 8:30 утра дети младше 10 лет не могут сфокусировать внимание, а шестнадцатилетним и более взрослой группе необходимо начинать занятия в 10:00.

Студентам лучше всего приходить на учебу к 11:00. В качестве доказательства вреда раннего начала трудового дня профессор приводит серию экспериментов. К примеру, в одной школе он перенес начало занятий с 8:30 утра на 10:00, и это повысило успеваемость в школе на 19%.