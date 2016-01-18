Характер питания влияет на качество сна - ученые

Мари-Пьер Сант-Онж (Marie-Pierre St-Onge) и ее коллеги провели исследование, в котором приняли участие 13 мужчин и 13 женщин, средний возраст которых составлял 35 лет, пишет Медпортал. Вес всех участников был в норме. В течение 5 дней все они ложились спать в 10 вечера, а вставали в 7 утра на следующий день. В среднем продолжительность ночного сна составляла 7 часов 35 минут.

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Используя полисомнографию, авторы смогли оценить качество сна. При анализе они учитывали и то, чем питались участники исследования накануне. Оказалось, что сон людей, употреблявших большое количество клетчатки, был более глубоким. Те же, в чьем рационе присутствовало много насыщенных жиров, сахара и мало клетчатки, спали беспокойно и часто просыпались.

Результаты, полученные авторами, указывают на то, что изменение характера питания может положительно сказаться на качестве сна. Так что людям, жалующимся на плохой сон, может быть достаточно ввести в свой рацион больше клетчатки и сократить потребление сладкого.