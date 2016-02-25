Учёные доказали, что шоколад может сделать человека умнее

Как передает meddaily.ru со ссылкой на TV3, люди, потребляющие шоколад минимум раз в неделю, лучше справляются с разными когнитивными задачами, чем люди без шоколада в рационе. Ученые полагают: позитивный эффект шоколада связан с наличием в нем флавоноидов. Это вид антиоксидантов, который также содержится в чае, вине, некоторых фруктах и овощах.

Специалисты следили за 1000 добровольцев в течение 30 лет. Их интересовали изменения целого ряда показателей состояния здоровья. В том числе, определялось качество памяти, концентрация, логический ход мысли и процесс обработки информации. Комментирует автор изыскания Джорджи Кричтон: "Антиоксиданты из какао и шоколада уже вошли в историю. Даже в древности данные продукты помогали при различных недугах. В частности, позитивный эффект наблюдался в отношении сердечно-сосудистой системы. Но вот вопрос эффекта, производимого на когнитивный статус и поведение, почти никто не поднимал".

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на очевидные плюсы шоколада, его потребление должно идти рука об руку с сбалансированным рационом. Необходимо контролировать калорийность рациона в зависимости от энергетической потребности каждого конкретного человека.