Установлена связь между занятиями физкультурой и памятью

Исследование опубликовано в Journal of Neuroscience, кратко о нем сообщает New Scientist, пишет lenta.ru. Медики наблюдали за 38 здоровыми добровольцами до и после того, как они занимались физическими упражнениями. Примерно 20 минут активных упражнений оказалось достаточно для повышения уровня содержания в головном мозге испытуемых глутаминовой и гамма-аминомасляной кислот.

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До начала физических упражнений уровни глутаминовой и гамма-аминомасляной кислот у наблюдаемых были одинаковыми. В случае, если участники эксперимента занимались физическими упражнениями в течение предыдущей недели, уровни соединений у них в начале упражнений были выше, чем у остальных.

Исследование показывает, что регулярные занятия физическими упражнениями приводят к устойчивому эффекту повышения содержания в головном мозге соединений, важных для умственной деятельности человека и его настроения. Результаты исследований ученые используют для профилактики депрессии.