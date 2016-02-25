Ситуация с вирусом Зика в Бразилии усложнится - ВОЗ

С таким прогнозом выступила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чэнь на пресс-конференции в среду, передает ТАСС.

Санитарная обстановка в связи с ростом количества инфицированных вирусом Зика в Бразилии «ухудшится, необходимо быть готовыми к (неприятных) сюрпризов», - отметила Чэнь. Она напомнила, что в настоящее время уже в 40 странах мира зарегистрированы случаи заражения людей опасным вирусом и их количество продолжает увеличиваться.

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Говоря о последствиях распространения вируса Зика в Бразилии, Чэнь заверила, что это "не представляет угрозы для проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро", которые пройдут в августе. Бразильские представители "осуществляют большую работу с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы снизить риск (заражения вирусом) и гарантировать", что предстоящие соревнования "доставят удовольствие публике и самим атлетам".

В Бразилии ведется активная работа по уничтожению особого вида комара Aedes aegypti, который является переносчиком вируса Зика, подчеркнула Чэнь. Одновременно она указала, что в августе в южноамериканской стране обычно устанавливается сухая погода, в условиях которой распространение опасных насекомых снижается до самого низкого уровня.

В конце ноября 2015 года в Министерстве здравоохранения Бразилии предупредили, что заражение женщин вирусом Зика в период беременности может вызывать у ребенка микроцефалию - врожденный дефект, при котором значительно уменьшается размер черепа. Он приводит к умственной отсталости, нарушениям слуха и зрения и другим отклонениям. ВОЗ официально не подтвердила наличие связи между вирусом и проблемами, выявленными у новорожденных, однако 1 февраля текущего года признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.