Женщины предпочитают "плохих" мужчин из-за психологического сбоя

Психологи из Польши, Великобритании и Финляндии назвали основные личностные черты мужчин, наиболее привлекательные для представительниц противоположного пола. Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Evolution and Human Behaviour, а кратко о них сообщает lenta.ru со ссылкой на издание The Daily Telegraph.

Так, по мнению специалистов, женщин привлекают мужчины с темной триадой. Под ней понимаются три черты личности: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия.

Нарциссизм характеризуется манией величия, гордостью, самовлюбленностью и отсутствием эмпатии. Макиавеллизм включает в себя манипуляцию, циничное пренебрежение нравственностью, сосредоточение на собственных интересах и лживость.

Главными особенностями психопатии являются асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность и беспощадность.

Психологи полагают, что женщины довольно часто предпочитают коренастых мужчин с крупными чертами лица. Они выбирают их, инстинктивно полагая, что создают пару с физически сильным, умным и уверенным в себе самцом. Однако в сегодняшнее время обладатели такой внешности, по мнению экспертов, в большинстве случаев являются носителями темной триады. При этом ученые отмечают, что влечение женщин чаще всего не имеет отношения к полноценной любви, влекущей за собой создание здорового брака.

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