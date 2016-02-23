Финансовые проблемы назвали причиной физической боли

Американские ученые выяснили, что люди с финансовыми проблемами испытывают гораздо больше физической боли, чем те, кто относят себя к разряду обеспеченных. Кроме того, проблемы денежного характера негативно влияют на болевой порог и заставляют людей чаще употреблять обезболивающие. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Psychological Science, сообщает lenta.ru.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав результаты шести независимых исследований. Так, в одном из них в 2008 году была выявлена зависимость между потерей работы и повышенным употреблением обезболивающих. А в другом — закономерность, согласно которой в кризисные и стабильные годы люди из фокус-групп чаще или реже обращались к врачам. Соответственно, в периоды финансовой нестабильности люди чаще обращали внимание специалистов на заболевания и испытываемую боль.

Исследователям удалось установить, что ощущение экономической незащищенности активирует механизмы, связанные с тревогой, страхом и стрессом. Они сходны с процессами, которые заставляют людей чувствовать боль.

Для подкрепления результатов исследования ученые собрали группу из студентов, которые имели или не имели финансовых проблем. Всем участникам эксперимента предлагалось продержать руку в ведре со льдом максимально долго. В результате те, кто страдал от нехватки денег, сдались раньше тех, кто относил себя к разряду благополучных.