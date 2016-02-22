Палеолитическая диета приводит к набору лишнего веса

Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров сегодня становится все популярнее. Ее активно рекламируют знаменитости в СМИ и реалити-шоу. При этом убедительных доказательств эффективности этой диеты не существует. Теперь исследователи из Университета Мельбурна выяснили: некоторым такая диета и вовсе противопоказана, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Deccan Chronicle.

В частности, из-за палеолитической диеты могут пострадать люди, которые уже имеют избыточный вес и ведут сидячий образ жизни. Специалисты провели исследование на крысах с лишним весом и преддиабетом. Грызунов разделили на две группы. Первая группа питалась продуктами с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, а вторая - тем же, чем обычно.

Ученые заметили, что за 8 недель группа, придерживавшаяся палеолитической диеты, набрала 15% от собственного веса. Так, человек, весящий 80 килограммов, за это время мог бы поправиться на 12 килограммов. Исследователи не советуют людям с диабетом и преддиабетом соблюдать палеолитическую диету. Вместо нее ученые рекомендуют Средиземноморскую.