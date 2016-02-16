Тучным людям рекомендовали чаще завтракать

Медики из Великобритании рекомендовали страдающим от ожирения людям не отказывать себе в плотных завтраках. Результаты исследований авторы опубликовали в American Journal of Clinical Nutrition, а кратко о них сообщается на сайте Университета Бата, пишет lenta.ru.

Утренние приемы пищи сразу не снизят вес страдающих от ожирения людей, но приведут к росту их физической активности и потенциальному сокращению количества потребляемых за сутки калорий. Работа ученых поддержана Исследовательским советом по биотехнологии и биологии Великобритании.

Ученые на примере двух групп с участниками 21-60 лет решили проверить взаимосвязь между приемами завтраков, массой тела и здоровьем. Первая группа принимала пищу (не более 700 килокалорий) каждый день до 11:00 и не позже двух часов после пробуждения. Второй группе разрешалось до 12:00 пить только воду.

Читайте такжеЯичница на завтрак делает человека добрееУченые отметили, что положительный эффект от приема завтрака обусловлен как индивидуальными особенностями организма (физическим состоянием и массой тела), так и качеством пищи. В дальнейшем ученые намерены выяснить оптимальное меню для утреннего приема пищи.