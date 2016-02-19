Риск развития заболеваний лёгких можно предсказать по времени рождения

По мнению ученых, у детей, рожденных в зимнее время, легкие ослаблены, пишет meddaily.ru со ссылкой на "RSUTE". Таковы выводы по итогам обследования 12000 человек. Людей разбили на две группы. В первой были дети 9-11 лет, а во второй - люди 40-70 лет. Далее последовал анализ дат рождения и мониторинг состояния здоровья.

Оказалось, набор заболеваний сильно разнился в зависимости от времени года, в которое человек появился на свет. Основное отличие наблюдалось в группе рожденных зимой. И касалось оно работы легких. Ученые объясняют это так: обычно дети, родившиеся не зимой, много времени проводят в первые месяцы жизни на улице. А вот рожденные зимой часто остаются дома.

В свою очередь, известно: чем чаще ребенка выносят на улицу, тем более развиты у него легкие. А вот недоразвитость легких приводит к тому, что "зимние дети" чаще страдают от заболеваний респираторной системы. Ученые подчеркивают: рожденные зимой не всегда сталкиваются с легочными недугами. Однако их организм, в любом случае, в большей степени подвержен стрессовым факторам легочных заболеваний. Риск возрастает еще больше, если человек курит или живет в условиях сильно загрязненного воздуха.