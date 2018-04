Умственные способности зависят от времени года

Определенные познавательные функции мозга меняются в зависимости от времени года, утверждают ученые. Свои выводы они представили на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает lenta.ru.

Хотя перепады настроения нейрофизиологи уже связали с сезонными сдвигами, о влиянии времен года на другие функции мозга до недавнего времени мало что было известно. Чтобы прояснить этот вопрос, Кристель Майер (Christelle Meyer) из Льежского университета и ее коллеги измеряли когнитивные функции 28 добровольцев зимой, весной, летом и осенью. Во время каждого сезона испытуемые проводили четыре с половиной дня в лаборатории, лишенные доступа к внешнему миру.

По окончании каждого испытательного периода внимание и способность к целенаправленной деятельности проверялось в двух тестах, и одновременно активность мозга измерялась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Результаты тестов не зависели от времени года, однако ресурсы мозга, использованные для их прохождения, оказались различными.

Читайте такжеПочему мир делится на экстравертов и интровертовАктивность мозга, связанная с устойчивым вниманием, оказалась максимальной в июне, в районе летнего солнцестояния, а минимальной — в точке зимнего солнцестояния. Напротив, нагрузка, связанная с кратковременной памятью, достигала пиковых значений осенью и предельно снижалась ко дню весеннего равноденствия.

Читайте такжеМозгу требуется много энергии просто для того, чтобы ничего не делать - ученыеПо словам авторов исследования, эти сдвиги никак не коррелируют с гормональными ритмами (например, по выработке мелатонина) и со степенью сонливости в различные времена года. Ученые настаивают на том, что сезонные биоритмы нужно изучать наряду с суточными.