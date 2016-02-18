Приём антибиотиков может вызвать галлюцинации

Прием антибиотиков может вызвать делирий - впрочем, авторы исследования утверждают, что такое случается довольно редко. Шамик Баттачария (Shamik Battacharyya) и его коллеги из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) описали 391 случай возникновения делирия, связанный с приемом антибиотиков. Пациенты, у которых было выявлено это осложнение, принимали различные препараты, среди 54 наименований были пенициллин, цефипим и другие, сообщает Медпортал. У 47% больных возникали галлюцинации, у 14% - судорожные припадки, 15% - непроизвольные сокращения мышц, а 5% больных утратили способность контролировать свое тело.

Исследователи выделили три типа расстройств, связанных с приемом антибиотиков. В первую группу вошли больные, принимавшие пенициллин и цефалоспорины – у них чаще возникали судорожные припадки. У больных, вошедших во вторую группу, диагностировали психотическое расстройство – они принимали пенициллин, прокаин, макролиды, сульфонамиды, и флуорохинолоны. И, наконец, в третью группу включили пациентов, у которых была зафиксирована аномальная активность головного мозга на ЭЭГ, а также выявлены нарушения подвижности – все они принимали метронидазол.

Читайте такжеЛюди неправильно употребляют антибиотики - ВОЗВпрочем, ученые подчеркивают, что они могут говорить лишь о возможной взаимосвязи между приемом антибиотиков и развитием делирия. Для того, чтобы подтвердить полученные ими данные, необходимы дальнейшие исследования.