Невосприимчивость к антибиотикам учёные связали с отходами промышленности

В устойчивости бактерий к антибиотикам виновато не только злоупотребление этими препаратами — важную роль могли сыграть и загрязняющие биосферу отходы промышленного производства. К такому выводу в результате эксперимента пришли американские ученые, авторы статьи в журнале Microbial Ecology, сообщает lenta.ru. Коротко об исследовании рассказывается в пресс-релизе Университета Джорджии.

Эколог Джей Вон МакАртур (J. Vaun McArthur) проверил эту гипотезу на территории ядерного могильника Саванна Ривер — построенного в 1950-е годы предприятия, занимающегося хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов.

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«Территорию завода изолировали от внешней среды в начале пятидесятых, еще до того, как антибиотики начали массово применяться в медицине и сельском хозяйстве. В ручьи на закрытой территории не попадали сточные воды, и то, что там происходит, не связано с воздействием антибиотиков», — отметил МакАртур.

Ученые собрали в девяти ручьях (разной степени загрязненности радиоактивными отходами) 427 штаммов кишечной палочки и проверили ее на устойчивость к пяти типам антибиотиков. Выяснилось, что в восьми из 11 проб воды бактерии сильно сопротивляются лекарствам. Наиболее устойчивой кишечная палочка оказалась в ручьях и речках там, где они попадают на территорию могильника, а также на двух промышленных участках.

Первый случай не оказался чем-то неожиданным: перед тем, как дойти до Саванна Ривер, речка Верхний Три Ранс (Upper Three Runs Creek) течет по нескольким районам жилой, промышленной и сельскохозяйственной застройки, где в ее воды попадают антибиотики. Однако максимальную резистентность нашли в ручьях U4 и U8, которые не выходят за пределы охраняемой территории. Более 95 процентов бактерий в их воде показали устойчивость к 10 и более антибиотикам, в том числе препаратам передней линии — гатифлоксацину и ципрофлоксацину.

Таким образом, одних промышленных загрязнителей может быть достаточно для создания антибиотикоустойчивых бактерий. Полученные данные объясняют распространенность такого рода микробов.