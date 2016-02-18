В зелени обнаружили новое полезное вещество

14:01, 18 февраля 2016
Зарубежные новости
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Ферментом, содержащимся в зелени, питаются "полезные" кишечные бактерии, которые не дают "вредным" бактериям заселить кишечник.

В зеленых листовых овощах, таких как шпинат, очень много сахарной сульфохиновозы / Фото: sroki.net

Исследователи из Австралии и Великобритании нашли в зеленых листовых овощах ранее неизвестный фермент - сахарную сульфохиновозу. Ее употребляют бактерии, грибы и другие живые организмы. Судя по всему, этим ферментом питаются "полезные" кишечные бактерии, которые не дают "вредным" бактериям заселить кишечник, сообщает meddaily.ru.

По словам ученых, в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, очень много сахарной сульфохиновозы. Поэтому они полезны для здоровья. Специалисты надеются, что их открытие поможет в разработке нового класса антибиотиков.

Кстати, по данным другого исследования, зеленые листовые овощи защищают от когнитивных нарушений. У пожилых добровольцев, которые ели много зеленых листовых овощей, когнитивные функции страдали меньше всего. У участников, которые ежедневно съедали по 1-2 порции зеленых листовых овощей, когнитивные способности оказались на уровне человека на 11 лет моложе по сравнению с теми, кто не ел такие овощи.

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