Черемша - против весеннего авитаминоза

Черемша богата витамином С - 100 г черемши содержится 100-120% дневной дозы этого витамина. Также эта полезная весення зелень богата каротином, содержит эфирное масло, фитонциды.

Салат из черемши очень полезен весной, когда в рационе мало витаминов. Именно благодаря содержанию витамина С, черемша насыщает организм энергией, избавляет от весенней усталости и сонливости.

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Черемша улучшает пищеварение: повышает аппетит, усиливает выделение пищеварительных соков. Черемшу полезно есть людям с нарушениями желудочно-кишечного тракта со сниженной секреторной активностью желудка, например, при гастрите с пониженной секрецией.

Черемша, как и все специи и травки с жгучим вкусом, усиливает кровообращение, за счет чего улучшается и обмен веществ.

Черемша способна улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Растение регулирует холестериновый обмен — препятствует накоплению «плохого» холестерина в крови, то есть поддерживает чистоту кровеносных сосудов. Поэтому черемшу полезно употреблять в качестве профилактики атеросклероза и при атеросклерозе.

Черемша обладает способностью очищать кровь. Это полезное свойство растение имеет за счет содержания фитонцидов и обеззараживающих веществ. То есть, действует черемша где-то подобно чесноку.

Черемша богата летучими веществами фитонцидами — именно они «наградили» растение чесночным запахом. Благодаря содержанию большого количества фитонцидов черемша имеет бактерицидные свойства. Например, пожевав листик черемши, можно избавиться от вредной микрофлоры во рту.

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Черемша — прекрасное средство, помогающее за короткий срок избавить человека от глистов. Противоглистное, а также противогрибковое (фунгицидное) действие черемша имеет благодаря богатому содержанию фитонцидов и эфирных масел. Растение помогает в лечении практически всех видов гельминтозов.

Черемша противопоказана при различных воспалительных процессах в желудке и кишечнике, панкреатите, холецистите, гепатите, гастрите, язве желудка и эпилепсии.

Черемшу нельзя употреблять беременным женщинам.

Дневная норма черемши не должна быть больше 15-20 крупных листьев. При больших дозах может случиться обострение язвы, появиться бессонница, головная боль, понос.

Выбирая черемшу, обращайте внимание на ее листики. Они должны быть сочными, не грубыми и не вялыми. Грубые или вялые листья говорят о том, что растение в первом случае было срезано после цветения или же было собрано давно — пользы от такой черемши получите «ноль».

Листьями черемша похожа на ландыш. Но, в отличие от ландыша, который ядовит, если листик черемши потереть в руках, то он запахнет чесноком.

Употреблять черемшу лучше всего в свежем виде. В каком-либо другом виде — например, сушеном или замороженном — черемша вряд ли сохранит свои полезные свойства.

В еде черемшу можно сочетать практически со всем. Особенно хорошо с мясом, яйцами, рыбой — благодаря витамину С черемша помогает усваивать железо.

Свежую черемшу можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике, но не более 3-4 дней.