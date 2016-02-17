Микроцефалию вызывает не вирус Зика, а ядохимикат, которым уничтожают комаров - исследование
Исследователи подчеркивают, что большинство семей, в которых родились дети с этим нарушением, проживало в районах, где активно использовался яд пирипроксифен.
Результаты нового исследования указывают на то, что причиной развития микроцефалии новорожденных может быть вовсе не заражение вирусом Зика при беременности. Представители аргентинской общественной организации Physicians in the Crop-Sprayed Villages связали развитие тяжелого порока с действием пирипроксифена – ларвицида, используемого для уничтожения комаров, переносящих заболевание, сообщает Медпортал.
Исследователи подчеркивают, что большинство семей, в которых родились дети с этим нарушением, проживало в районах, где пирипроксифен активно использовался. В то же время, не все случаи микроцефалии в Бразилии и Колумбии были ассоциированы с заражением опасным вирусом, подчеркивают исследователи. Сейчас использование ларвицида в Бразилии приостановлено до получения соответствующих распоряжений.
Читайте такжеПанамериканская организация здравоохранения нуждается в 8,5 млн долларов для борьбы с вирусом ЗикаВпрочем, эксперты ВОЗ отрицают наличие связи между возникновением порока развития и действием пирипроксифена и считают необходимым продолжать добавлять ларвицид в питьевую воду, так как это позволит избежать дальнейшего распространения инфекции.
Напомним, что на днях стало известно о том, что вирус Зика был обнаружен в головном мозге ребенка с микроцефалией, чья мать перенесла это заболевание. Пока у ученых нет достаточного количества доказательств, указывающих на то, что это нарушение связано с заражением вирусом, либо вызвано действием ларвицида.