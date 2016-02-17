Микроцефалию вызывает не вирус Зика, а ядохимикат, которым уничтожают комаров - исследование

Результаты нового исследования указывают на то, что причиной развития микроцефалии новорожденных может быть вовсе не заражение вирусом Зика при беременности. Представители аргентинской общественной организации Physicians in the Crop-Sprayed Villages связали развитие тяжелого порока с действием пирипроксифена – ларвицида, используемого для уничтожения комаров, переносящих заболевание, сообщает Медпортал.

Исследователи подчеркивают, что большинство семей, в которых родились дети с этим нарушением, проживало в районах, где пирипроксифен активно использовался. В то же время, не все случаи микроцефалии в Бразилии и Колумбии были ассоциированы с заражением опасным вирусом, подчеркивают исследователи. Сейчас использование ларвицида в Бразилии приостановлено до получения соответствующих распоряжений.

Читайте такжеПанамериканская организация здравоохранения нуждается в 8,5 млн долларов для борьбы с вирусом ЗикаВпрочем, эксперты ВОЗ отрицают наличие связи между возникновением порока развития и действием пирипроксифена и считают необходимым продолжать добавлять ларвицид в питьевую воду, так как это позволит избежать дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, что на днях стало известно о том, что вирус Зика был обнаружен в головном мозге ребенка с микроцефалией, чья мать перенесла это заболевание. Пока у ученых нет достаточного количества доказательств, указывающих на то, что это нарушение связано с заражением вирусом, либо вызвано действием ларвицида.