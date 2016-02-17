Учёные США установили, что зелёный чай эффективен в лечении ревматоидного артрита

Вещество, входящее в состав зеленого чая, может стать основой препарата для лечения ревматоидного артрита. Речь идет об эпигаллокатехине-3-галлате (pigallocatechin-3-gallate), одном из компонентов зеленого чая, обладающим противовоспалительным действием, сообщает Медпортал.

Салах-уддин Ахмед (Salah-uddin Ahmed) и другие исследователи из Вашингтонского университета (Washington State University) объясняют, что препараты, используемые для облегчения симптомов ревматоидного артрита в настоящее время, довольно дороги и не всегда подходят для длительного применения.

Эпигаллокатехин-3-галлат по мнению авторов способен справиться с болями в суставах, снизить уровень воспаления и предотвратить повреждения хрящевой и костной тканей. Исследователи уже провели испытания соединения на животных, страдающих ревматоидным артритом, которые в течение 10 дней получали эпигаллокатехин-3-галлат. Это привело к существенному снижению выраженности симптомов заболевания, в частности уменьшению отека голеностопа. Они показали, что соединение связывается с сигнальным белком TAK1, участвующим в запуске воспалительных реакций при ревматоидном артрите.

Читайте такжеИнтенсивные тренировки снижают риск артритаУченые считают, что в будущем им удастся создать препарат на основе выделенного из зеленого чая соединения. Они надеются, что он сможет эффективно бороться с симптомами заболевания.