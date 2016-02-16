Беременным рекомендуют употреблять рыбу не чаще 3-х раз в неделю

Международный коллектив диетологов из Европы и США пришел к выводу, что чрезмерное употребление беременными женщинами рыбы повышает риск возникновения у их потомства ожирения. Результаты исследования авторы опубликовали в журнале JAMA Pediatrics, а кратко о них сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В своей работе ученые проанализировали данные 15 исследований, описывающих диету беременных женщин из Бельгии, Франции, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании и США. Медики изучили сведения о 26 184 беременных женщинах и их детях, которые наблюдались с интервалами от двух до шести лет.

Читайте такжеРтуть в морепродуктах провоцирует развитие аутоимунных заболеванийЦелью исследования ученых было установить связь между употреблением беременными женщинами рыбы и риском возникновения ожирения у потомства. Медики оценивали индекс массы тела детей возрастом от трех месяцев до шести лет и показали, что употребление рыбы чаще трех раз в неделю может спровоцировать ожирение у потомства.

При умеренном потреблении рыбы (от одного до трех раз в неделю) исследователи не нашли никаких связей с быстрым ростом потомства или его ожирением (для детей не старше шести лет), тогда как частое употребление рыбы беременными женщинами привело к росту вероятности появления ожирения у потомства к четырем годам — на 14 процентов, и на 22 процента — к шести.

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Дети у злоупотребляющих рыбной диетой женщин растут быстрее обычного и впоследствии рискуют стать тучными. Причину этого ученые видят в содержащихся в рыбе ртути и пестицидах, которая приводит к гормональным сдвигам при развитии плода в утробе матери, а также (как показали ранее проведенные исследования) повреждению иммунной и нервной систем.

Медики рекомендовали ограничить употребление хищных рыб, таких как, например, королевская макрель, меч-рыба, акула и кафельник. Они, по мнению ученых, могут содержать больше загрязняющих веществ, чем другие морские обитатели. Ученые также отмечают, что в рыбе содержится множество полезных для человека соединений, в частности белков, витамина D и омега-3 жирных кислот, поэтому полностью отказываться от нее беременным женщинам нет необходимости.