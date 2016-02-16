На Волыни эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 34%

В Волынской области эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превышен на 34%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госсанэпидслужбы в Волынской области, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения области остается на высоком уровне, однако в течение последней недели количество больных несколько уменьшилось - заболело 9940 человек против 14667 на предыдущей неделе.

Отмечается, что в течение последней недели госпитализировано 400 больных (против 475 за предыдущую неделю), из них 240 (60%) – дети до 17 лет. Однако количество случаев тяжелых острых респираторных инфекций возросло на 45% (136 случаях против 94).

«Эпидемические пороги превышены в 10 районах области, а именно: в Луцком районе - на 52,6%, Ратновском - на 8,9%, Киверцовском - на 19,5%, Любешовском – на 95,1%, Ковельском на 20,6%, Рожищенском на 13,8%», - говорится в сообщении.

По данным санэпидслужбы, самая высокая заболеваемость регистрируется в Любомльском районе, где превышен эпидпорог в 2,3 раза, Гороховском районе - 4 раза, в Шацком районе - 1,7 раза, в Камень-Каширском - 1,3 раза.

На административных территориях, где зарегистрировано превышение эпидемических порогов, введены дополнительные противоэпидемические меры, в том числе органами местных администраций применены ограничительные меры.

С начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в области было временно приостановлено обучение в общеобразовательных школах, в дошкольных и внешкольных учебных заведениях (всего 641 заведение). На сегодняшний день возобновлено обучение в 639 заведениях, продолжается приостановка занятий только в 2 заведениях (Любомльском районе – 1, в Ратновском районе – 1).

По оперативным данным, с начала эпидемического сезона (28.09.2015 – 15.02.2016) в области зарегистрировано более 116 тыс. больных гриппом и ОРВИ, переболело 11% всего населения области и 30% детского.

Всего с подозрением на грипп в Волынской области умерли 10 человек. В 9 случаях диагноз «пандемический грипп» подтвержден вирусологически.

«Проведенный анализ летальных случаев показал, что за медицинской помощью своевременно обратилась 44% умерших, 55% относились к группам риска по сопутствующим заболеваниям, все умершие не имели прививок против гриппа», - отметили в пресс-службе.