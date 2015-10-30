В Японии успешно испытали таблетку, способную вылечить грипп за день

Японцы испытали суперэффективную таблетку от гриппа / Фото УНИАН

Препарат препятствует поступлению к вирусу ферментов, необходимых для его размножения, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию газеты Nikkei. Благодаря этому для окончательного выздоровления достаточно употреблять лекарство на протяжении всего суток.

Читайте такжеВОЗ заявила о победе над одним из трех типов вируса полиомиелита

Второй этап экспериментального применения новой разработки планируется на ноябрь: именно в этот период число заболеваний гриппом резко возрастает. Препарат опробуют на нескольких сотнях пациентов.

Министерство здравоохранения Японии после подтверждения эффективности и безопасности препарата проведет необходимую процедуру лицензирования лекарства. В итоге начало продаж нового средства ожидается в 2018 году.