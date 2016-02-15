Препараты железа могут нанести больше вреда, чем пользы

Данные пищевые добавки не так безопасны, как считалось ранее. Оказывается, они содержат в 10 раз больше железа, чем требуется здоровому человеку. Исследование ученых из Национального института сердца и легких показало: избыток железа может повредить ДНК клеток крови, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Starts At Sixty.

Высокая доза этого минерала заставляла систему репарации (восстановления) ДНК работать более шести часов. Это значительно дольше, чем обычно. Как известно, система репарации ДНК устраняет клеточные повреждения. Считается, что ее повышенная активность может нанести существенный вред здоровью. В ходе эксперимента было установлено: железо оказывает воздействие на ДНК и кровеносные сосуды уже через 10 минут после приема таблетки.

В то же время, железо является важной частью сбалансированного рациона. Специалисты советуют получать суточную дозу этого минерала из продуктов питания. Как правило, мужчинам и женщинам старше 51 года необходимо около 8 миллиграммов железа в день. В 100 граммах красного мяса содержится 3 миллиграмма, а на такое же количество шпината приходится 2,7 миллиграммов железа. Исследователи советуют врачам назначать пациентам железо с осторожностью.