Нобелевская премия по химии вручена за восстановление ДНК
16:50, 07 октября 2015Зарубежные новости
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По словам Нобелевского комитета, их работа будет иметь огромное значение в лечении онкологических заболеваний.
Ученые описали механизмы, с помощью которых клетки восстанавливают свою поврежденную ДНК /
Фото: 062.ua
Нобелевская премия по химии присуждена сразу трем ученым: шведу Томасу Линдалу, американцу Полу Модричу и турку Азизу Санкару.
Нобелевский комитет объявил, что премия была вручена за изучение процессов восстановления ДНК, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Нобелевский комитет объявил, что эти ученые независимо друг от друга описали и объяснили механизмы, с помощью которых клетки восстанавливают свою поврежденную ДНК.
По словам Нобелевского комитета, их работа будет иметь огромное значение в лечении онкологических заболеваний.
Это 108-я Нобелевская премия по химии с 1901 года. Многие премии по химии присуждаются в смежных с физикой и биологией областях.
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