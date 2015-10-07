Нобелевская премия по химии вручена за восстановление ДНК

Нобелевская премия по химии присуждена сразу трем ученым: шведу Томасу Линдалу, американцу Полу Модричу и турку Азизу Санкару.

Нобелевский комитет объявил, что премия была вручена за изучение процессов восстановления ДНК, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Нобелевский комитет объявил, что эти ученые независимо друг от друга описали и объяснили механизмы, с помощью которых клетки восстанавливают свою поврежденную ДНК.

По словам Нобелевского комитета, их работа будет иметь огромное значение в лечении онкологических заболеваний.

Это 108-я Нобелевская премия по химии с 1901 года. Многие премии по химии присуждаются в смежных с физикой и биологией областях.