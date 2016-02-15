Беременным женщинам рекомендуют употреблять пищу, богатую витамином D

В исследовании, проведенном Супиндой Буняванич (Supinda Bunyavanich) и ее коллегами, приняли участие 1248 женщин, пишет Медпортал. Авторы наблюдали за ходом беременностей участниц эксперимента, а также за здоровьем детей от рождения до семи лет.

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Оказалось, что у детей, чьи матери во время беременности употребляли пищу, богатую витамином D, сенная лихорадка развивалась на 20% реже. Ученые выяснили, что потребление биодобавок, содержащих витамин D, никак не влияло на вероятность возникновения аллергии.

Авторы отмечают, что полученные ими результаты в очередной раз подтверждают, что рацион будущей матери влияет не только на здоровье самой женщины, но и на здоровье будущих детей.

Они напоминают, что витамином D богаты такие продукты как яйца, рыба, грибы и злаки.