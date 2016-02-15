В Колумбии вирус Зика выявлен у 5 тысяч беременных женщин

10:08, 15 февраля 2016
Зарубежные новости
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Более 5 тыс. беременных женщин в Колумбии заражены вирусом Зика, продолжающего распространяться по Южной и Северной Америке.

Reuters

Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении национального института здравоохранения страны.

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В настоящее время в стране зафиксирована 31 тыс. случаев заражения людей вирусом Зика, чуть более 5 тыс. из заразившихся составляют беременные женщины.

Вирус Зика опасен возникновением микроцефалии у новорожденных.

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