В Колумбии вирус Зика выявлен у 5 тысяч беременных женщин
10:08, 15 февраля 2016Зарубежные новости
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Более 5 тыс. беременных женщин в Колумбии заражены вирусом Зика, продолжающего распространяться по Южной и Северной Америке.
Reuters
Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении национального института здравоохранения страны.
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В настоящее время в стране зафиксирована 31 тыс. случаев заражения людей вирусом Зика, чуть более 5 тыс. из заразившихся составляют беременные женщины.
Вирус Зика опасен возникновением микроцефалии у новорожденных.
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