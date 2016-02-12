От лихорадки Зика в Венесуэле умерли три человека

13:55, 12 февраля 2016
Зарубежные новости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране три человека умерли от лихорадки Зика.

REUTERS

При этом он также сообщил, что подтверждены 319 случаев заболевания, в том числе 68 случаев с осложнениями в Венесуэле, пишут Новости Израиля.

Напомним, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайной ситуацией мирового масштаба стремительное распространение вируса Зика, который привел к тысячам случаев рождения детей с микроцефалией. К настоящему моменту случаи инфицирования зафиксированы в 27 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

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Вирус переносят комары рода Aedes, помимо этого, исследователи пытаются установить, не передается ли он половым путем. Вакцина пока не разработана.

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