От лихорадки Зика в Венесуэле умерли три человека

При этом он также сообщил, что подтверждены 319 случаев заболевания, в том числе 68 случаев с осложнениями в Венесуэле, пишут Новости Израиля.

Напомним, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайной ситуацией мирового масштаба стремительное распространение вируса Зика, который привел к тысячам случаев рождения детей с микроцефалией. К настоящему моменту случаи инфицирования зафиксированы в 27 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

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Вирус переносят комары рода Aedes, помимо этого, исследователи пытаются установить, не передается ли он половым путем. Вакцина пока не разработана.