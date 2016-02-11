Всемирной организации здравоохранения необходимы реформы - ООН

Такая точка зрения озвучена в докладе «Защита человечества от будущего кризиса здоровья» (Protecting Humanity from Future Health Crises), пишет Медпортал.

«Если ВОЗ не реформировать, следующая пандемия может унести тысячи смертей, которые можно было предотвратить», – отмечается в докладе.

ООН уже выражала недовольство организацией здравоохранения в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сейчас ВОЗ вновь находится в центре внимания в связи с распространяющимся по миру вирусом Зика.

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Представитель ВОЗ в Женеве отметила, что организация полностью разделяет идею о необходимости реформ.

«Мы собираемся в срочном порядке приложить все усилия к преобразованию ВОЗ для решения чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Вирусная вспышка Зика, распространяющаяся в Бразилии, послужила катализатором для незамедлительного принятия мер», – подчеркнула представитель ВОЗ.

Одним из ключевых элементов реформы ВОЗ должно стать создание нового центра реагирования на чрезвычайные ситуации, который «должен иметь реальную команду и возможность управления, доступ к специалистам и эксплуатационным ресурсам для своевременной реакции на угрозы».