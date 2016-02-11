Каша из ячменя защищает от диабета

Хотя ячмень не так популярен, как другие зерновые культуры, он очень полезен для здоровья. Его обычно добавляют в хлеб и каши, чтобы придать им особый вкус. Исследователи из Лундского университета говорят: ячмень - настоящий суперпродукт. Пищевые волокна из этого злака снижают аппетит и уровень сахара в крови, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы среднего возраста. В течение трех дней на завтрак, обед и ужин участники ели хлеб, на 85% состоявший из ячменя. Примерно через 11-14 часов после последнего приема пищи за день ученые оценивали риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у добровольцев. Исследователи обнаружили, что метаболизм участников улучшался. У них снижался уровень сахара в крови, повышалась чувствительность к инсулину и нормализовался аппетит.

Читайте такжеКак очистить организм при помощи рисаПо словам ученых, положительные эффекты возникали, когда смесь пищевых волокон из ячменя достигала кишечника. Вследствие этого увеличивалось число полезных бактерий и вырабатывались важные гормоны. Так, ячмень снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты советуют добавлять его в еду.