Ученые впервые протестируют препарат против старения

Исследователи уже доказали, что метформин – портиводиабетический препарат – продлевает жизнь животных, и Управление по контролю над продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило проведение дальнейших испытаний, в ходе которых будет установлено, будет ли наблюдаться подобный эффект у людей, сообщают Новости Израиля.

Один из авторов работы, профессор Гордон Литгоу из института исследований по проблемам старения в Калифорнии, изучает эту тему уже 25 лет и отмечает, что анти-возрастные препараты никогда ранее не проходили испытаний на людях.

Читайте такжеАспирин защищает нейроны мозга от болезни Альцгеймера - ученые

По данным ученых, старение не является неизбежной частью жизни, потому что все клетки содержат в ДНК "проект", по которому тело может функционировать правильно неограниченное время: например, некоторые морские обитатели не стареют вовсе. Однако в течение жизни в процессе работы органов происходят миллиарды делений клеток, и с каждым делением накапливаются "ошибки". Когда их накапливается слишком много, тело не может справиться с их последствиями: например, при онкологических заболеваниях клетки больше не обладают способностью избавляться от мутаций, и возникают опухоли; при болезни Альцгеймера мозг прекращает избавляться от липких бляшек, и развивается слабоумие.

Ученые считают лучшим анти-возрастным препаратом метформин, широко используемый для лечения сахарного диабета, дневная доза которого стоит $0.15. Метформин увеличивает количество молекул кислорода, поступающих в клетку, что повышает ее устойчивость и долговечность.

Бельгийские исследователи протестировали метформин на червях аскариды и обнаружили, что они не только медленнее старели, но и дольше оставались здоровыми, а продолжительность жизни мышей, получавших метформин, увеличилась на 40%, а их кости стали сильнее. Пациенты с сахарным диабетом, принимающие метформин, жили дольше, чем не принимавшие лекарство, даже если в среднем они должны были умереть на восемь лет раньше.

Исследователи планируют начать испытания препарата зимой 2016 года и привлечь к ним 3.000 испытуемых в возрасте 70-80 лет, которые имеют риск развития рака, болезней сердца и слабоумия. Ученые планируют доказать, что препарат способен замедлить процесс старения и остановить развитие заболеваний.