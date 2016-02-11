"Умная футболка" подскажет, насколько эффективно вы тренируетесь

Японская фирма NEC вместе с Gunze Ltd. разработала футболку, которая способна заменить все стандартные устройства, отслеживающие физиологические и спортивные показатели, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Футболку можно связать со смартфоном для фиксирования собираемой информации.

Идея в том, что в футболку встроен очень тонкий и гибкий сенсор (перед стиркой его можно удалить). Этот сенсор фиксирует осанку, частоту сердцебиения, потребление и сжигание калорий. Данная информация собирается через волокна-проводники, а затем по беспроводному каналу передается на смартфон.

Потом, проанализировав информацию, можно сделать выводы о том, как улучшить тренировочный режим и образ жизни в целом. Пока у футболки нет коммерческого названия, но известно, что компания планирует запустить ее в продажу в этом году. Не исключено, что футболку будут сдавать в аренду клиентам фитнес-клубов.