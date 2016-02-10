В США будут пересаживать органы ВИЧ-инфицированных пациентов

Медики ожидали этого разрешения с момента принятия закона о том, что люди с ВИЧ также могут быть донорами органов, пишет med2.ru. Несмотря на то, что закон был принят еще в 2013 году, подобные операции в США еще не проводились.

Дорри Сегев (Dorry Segev) отмечает, что трансплантация органов от ВИЧ-позитивных доноров продлит жизнь пациентов с ВИЧ. Сейчас они вынуждены ожидать подходящего органа в течение длительного времени вместе с другими пациентами.

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Проанализировав данные о подобных операциях, проводимых в Южной Африке, ученые подсчитали, что пятилетняя выживаемость больных с ВИЧ после пересадки почки составляет 74%. Этот же показатель среди здоровых реципиентов, которым трансплантировали почку от живого донора равен 90%, а среди тех, кому был пересажен трупный орган – 81%.

Проведение таких операций поможет спасать около тысячи жизней ежегодно, считают специалисты из больницы Джонса Хопкинса.