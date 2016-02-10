В мёде обнаружили мощные противогрибковые свойства

С древних времен мед использовался для лечения ряда заболеваний. Исследователи из Университета Манчестера впервые обнаружили, что лекарственный мед обладает мощнейшей противогрибковой активностью. Как передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV, ученые синтезировали мед, который выделяет химически активные молекулы, содержащие кислород.

Читайте такжеКак лечить боль в горле без лекарствСпециалисты оценивали эффективность меда против грибков рода Фузариум. Как известно, эти грибки обитают в растениях и почве. Они вызывают заболевания у индивидов из группы риска. Ученые обнаружили: даже низкие концентрации меда разрушали клеточную стенку грибка. По словам специалистов, хронические инфекции составляют 60-80% инфекционных заболеваний человека. Такие инфекции часто встречаются при ранах, которые долго не заживают.

Читайте такжеМёд - лекарство от большинства недуговЗаражение поверхности ран грибками связано с применением антибиотиков широкого спектра действия. Тонкие биопленки микроорганизмов задерживают заживление. Лекарственный мед способен разрушить биопленки и ускорить выздоровление. Ученые добавляют: мед работает лучше некоторых противогрибковых препаратов.