Когнитивная поведенческая терапия вызывает структурные изменения в головном мозге

Исследователи из Линчепингского университета (Linkoping Universty) во главе с Кристоффером Манссоном (Kristoffer Mansson) провели эксперимент, в котором приняли участие 26 человек, страдавших тревожным расстройством личности, пишет Медпортал. Каждому из них было предложено пройти курс когнитивной поведенческой терапии. До начала терапевтического курса и после его окончания участники исследования подвергались процедуре МРТ головного мозга.

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Оказалось, что терапия не только помогла снизить уровень тревожности у пациентов, но и повлияла на состояние их головного мозга. Магнитно-резонансная терапия выявила, что у участников снизилась активность миндалевидного тела, размеры этой области головного мозга также сократились. Известно, что эта зона мозга участвует в формировании отрицательных эмоций, например, страха, а также отвечает за принятие решений. Нарушение нормального функционирования миндалевидного тела характерно для многих психических расстройств.

Авторы отмечают, что у пациентов, добившихся наибольших успехов в ходе терапии, изменения размеров миндалевидного тела были самыми существенными.