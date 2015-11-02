10 минут отдыха помогают справиться со стрессом

Ученые из Университетского колледжа Корк (University College Cork) обнаружили, что бактериальный пробиотик способен снизить уровень стресса и улучшить память, пишет Медпортал.

Читайте такжеСтресс, перенесенный в детстве, особым образом влияет на мозг

Авторы сравнили, как мужчины и женщины справляются со стрессом. Анализируя образцы мочи, взятые у мужчин и женщин, исследователи выяснили, что уровень стресса у мужчин быстро падает, как только они покидают рабочее место.

У женщин же этот показатель снижался лишь к концу дня, в период между 22 и 23 часами. Это свидетельствует о том, что представительницы прекрасного пола и после окончания работы продолжают думать о проблемах, часто их заботит сразу несколько вопросов, касающихся работы, быта и семьи. Кстати, женщины страдают от проблем, связанных со стрессом, на 80% чаще, чем мужчины.

Для того, чтобы перестать беспокоиться, ученые рекомендуют женщинам сразу же после возвращения с работы ложиться отдыхать. Даже короткий десятиминутный отдых поможет расслабиться и справиться со стрессом, считают авторы.