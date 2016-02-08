Учёные США разработали тест-систему, которая "распознаёт" в ране бактерии за 1 минуту

Предложена новая методика, позволяющая обнаруживать инфицирование раны бактериями менее, чем за минуту. Авторы из Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) объясняют, что сейчас для того, чтобы обнаружить присутствие бактерий, необходимо длительное культивирование микроорганизмов, занимающее около суток, сообщает Медпортал.

Виктория Шанмугам (Victoria Shanmugam) и ее коллеги разработали метод на основе электрохимической детекции молекул, продуцируемых синегнойной палочкой. Эти патогенные микроорганизмы вызывают инфекции наиболее часто. Созданный учеными сенсор способен обнаруживать синтезируемый синегнойной палочкой полицианин. Используя новую методику, авторы смогли в 71% выявить присутствие микроорганизма, а в 57% – подтвердить его отсутствие.

Читайте такжеЛюди неправильно употребляют антибиотики - ВОЗРазработанная авторами тест-система позволит обнаружить инфекцию быстро и довольно точно, что позволит своевременно принять решение о необходимости назначения антибиотиков. Это также сделает возможным избежать ненужного назначения лекарств. Ученые планируют продолжить свои эксперименты для того, чтобы сделать выявление микроорганизмов более точным.