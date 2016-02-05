Рост человека влияет на риск различных заболеваний

На сегодняшний день в мире гораздо больше высоких людей, чем несколько десятилетий назад. Кроме того, многие дети к совершеннолетию выше своих родителей. Новое исследование, проведенное сотрудниками Немецкого института питания человека, Тюбингенского университета и Гарвардской школы общественного здоровья, показало: высокие люди склонны к онкологическим заболеваниям, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

При этом, согласно данным предыдущих исследований, от диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний высокие люди страдают реже, чем низкие. Так, каждые 6,5 сантиметра роста уменьшают вероятность болезней сердца и сосудов на 6%. Однако риск смерти от рака, наоборот, повышается на 4%. По мнению ученых, высокий рост означает, что человек в течение жизни употреблял много калорийной пищи, богатой белками животного происхождения. Это активировало инсулиноподобный фактор роста 1 и 2.

Читайте такжеУпражнения на выносливость могут быть опасны для сердца - медикиТо есть, высокие люди чувствительнее к инсулину, и у них мало жира в печени. Поэтому они реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Ранее специалисты выяснили, что высокие люди защищены от нарушений липидного обмена. Но, видимо, из-за активации инсулиноподобных факторов роста и постоянного деления клеток повышается риск некоторых видов рака, включая меланому, опухоли молочной железы и толстой кишки.