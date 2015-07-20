Течение болезни Альцгеймера зависит от расы пациента

Ученые сообщили, что течение болезни Альцгеймера различается у пациентов, принадлежащих к разным расам. Данные исследования, подтверждающего это, представлены в журнале Neurology, сообщает Медпортал.

Ранее проведенные исследования показали, что афроамериканцы имеют большую склонность к развитию заболевания. Группа ученых под руководством Лизы Барнс (Lisa Barnes) продолжила изучение различий, которые наблюдаются у представителей различных рас, страдающих от болезни Альцгеймера. В исследовании приняли участие 122 добровольца, из которых 41 человек принадлежал к негроидной расе, а остальные участники — к европеоидной расе.

Ученые провели исследование тканей головного мозга добровольцев. Оказалось, что почти у всех пациентов наблюдались изменения в тканях мозга, в частности, авторы исследования обнаружили бляшки β-амилоида. При этом у 71% пациентов, принадлежащих к негроидной расе, были обнаружены признаки не только болезни Альцгеймера, но и других патологий. Среди представителей европеоидной расы этот показатель составил 51%. Кроме того, у афроамериканцев чаще диагностировались заболевания кровеносных сосудов.

«Лекарства, которые в настоящее время применяются для лечения болезни Альцгеймера, воздействуют на определенный тип патологии в головном мозге. Данные о смешанной картине заболевания, которую мы наблюдаем в случае афроамериканцев, позволят разработать новые способы лечения для этой группы пациентов», — считает Барнс. Ученые напомнили, что чаще всего в исследованиях болезни Альцгеймера принимают участие представители европеоидной расы. «Полученные данные подтвердили опасность, связанную с обобщением результатов, которые были получены при участии пациентов только одной расы», — добавили авторы исследования.