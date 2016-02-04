Британские учёные установили, что кофе на 44% снижает риск цирроза печени

Регулярное употребление кофе защитит от цирроза печени. К таким выводам пришли исследователи из Университета Саутгемптона (University of Southampton) под руководством Джули Паркс (Julie Parkes), сообщает Медпортал.

Авторы проанализировали данные о 9 исследованиях, опубликованных в период с 1990 по 2015 год. В общей сложности в них приняли участие более 423 тысяч человек. В исследованиях изучалась взаимосвязь между ежедневным употреблением кофе и вероятностью развития заболеваний печени.

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Ученым удалось показать, что каждые две дополнительные чашки кофе в день снижали риск развития цирроза печени на 44%. Вероятность смерти от цирроза у кофеманов была вдвое ниже, чем у тех, кто не пил кофе редко.

Читайте такжеУчёные установили, что кофе на 24% повышает выносливость человекаС чем связана обнаруженная взаимосвязь пока неясно, но исследователи предполагают, что немаловажную роль играют содержащиеся в кофе соединения, обладающие как антиоксидантным, так и противовоспалительным свойством. Гепатопротекторные свойства кофе уже были показаны в других исследованиях, причем защитным эффектом обладал даже напиток без кофеина.