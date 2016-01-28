С кофе сняли вину в учащенном сердцебиении

Кофеин, вопреки распространенному мнению, не вызывает опасное для здоровья учащение сердцебиения, а содержащие его напитки являются полезными для здоровья. Об исследовании американских медиков, опубликованном в журнале Arrhythmia and Electrophysiology, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Читайте такжеУчёные установили, что кофе на 24% повышает выносливость человекаМедики не обнаружили связи между изменениями частоты сердечных сокращений и ежедневным употреблением стандартных порций содержащих кофеин продуктов (кофе, шоколада и чая). Ученые отметили, что медикам необходимо пересмотреть свою точку зрения об употреблении кофе.

Врачи наблюдали за 1388 пациентами без фибрилляции предсердий (среди них — 46 процентов мужчин со средним возрастом 72 года), из которых 840 человек ежедневно употребляли содержащие кофеин продукты. С наблюдаемыми проводили холтеровское мониторирование (непрерывно в течение 24 часов снимали электрокардиограммы).

«Регулярное потребление кофе ассоциируется с более низким риском возникновения сахарного диабета второго типа и других сердечно-сосудистых факторов риска, таких как ожирение и депрессия, — пишут авторы исследования. — У любителей кофе более низкие показатели коронарной недостаточности и смертности».