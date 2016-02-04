США разрешат генетические эксперименты по зачатию детей от трёх родителей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует разрешить генетические эксперименты, приводящие к появлению у ребенка трех родителей. Об этом со ссылкой на Национальную академию медицинских наук США и Nature News сообщает lenta.ru.

Медики намерены заменять в человеческом эмбрионе мужского пола дефектные митохондрии на здоровые. В перспективе это позволит избежать развития у потомства наследственных заболеваний. Таким образом, геном человека будет сформирован не только отцом и матерью, но и донором митохондрий.

Геном человека представляет собой совокупность наследственной информации, содержащейся в его клетках, и располагается в 23 парах хромосом ядра и в клеточных органеллах — митохондриях, в которых находится так называемая митохондриальная ДНК.

Митохондриальная ДНК наследуется только по материнской линии. Выбор специалистами для экспериментов мужского эмбриона связан с тем, что в перспективе его потомство не будет содержать митохондриальную ДНК третьего родителя. Замена митохондрий разрешена в Великобритании.