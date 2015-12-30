Объяснено рождение аномального числа близнецов в США

В США обнародована статистика по родам за 2014 год: оказалось, что в стране непрерывно продолжается рост числа близнецов. В 1980-м году их появлялось 19 пар на тысячу родов, а в 2014-м — 34. О причинах этого явления рассказывает lenta.ru со ссылкой на Popular Science.

Рождению близнецов способствуют вспомогательные репродуктивные технологии — лекарства для повышения фертильности, искусственное осеменение и, прежде всего, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Основными потребителями этих технологий считаются женщины, решившие стать матерью в зрелые годы (средний возраст рождения первого ребенка в США за последние 35 лет вырос с 22,7 до 26,3 лет).

ЭКО осуществляется врачами в лабораторных условиях (из яйцеклетки и сперматозоидов родителей), после чего (через два-пять дней) эмбрион пересаживается в матку. Чтобы повысить достаточно небольшие шансы на успех процедуры (дети рождаются примерно в 25 процентах таких случаев) врачи переносят в матку несколько эмбрионов одновременно.

Именно по этой причине в США резко увеличилось количество многоплодных родов: например, в 2011 году 36 процентов всех близнецов появилось на свет в результате ЭКО.

Сейчас врачам рекомендуют «подсаживать» не больше двух эмбрионов одновременно. Эта мера возымела успех: число рождающихся тройняшек сократилось, а число двойняшек осталось на прежнем уровне.

Наконец, ученые указывают на другой фактор: появлению близнецов благоприятствует «старение» мам. В организме женщин, находящихся на финальных стадиях репродуктивного возраста, в ходе каждого цикла чаще вырабатывается по две яйцеклетки. Это повышает шансы на рождение разнояйцевых близнецов.