Ученые обнаружили биологическую причину шизофрении

Об открытии сообщается в журнале Nature, пишет lenta.ru.

За последние годы в науке собрано немало информации о биологических корнях шизофрении — роли генных мутаций, иммунной системы и микробиома в развитии болезни. Группе исследователей из США удалось найти у шизофреников вариант гена, действие которого объясняет все эти явления.

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Генетики и психиатры собрали огромную базу данных по 65 тысячам человек из 30 стран и начали искать генные мутации с сильнейшей связью с шизофренией. Одним из кандидатов был вариант гена C4.

Известно, что этот ген отвечает за выработку белка, отмечающего патогенные микроорганизмы для дальнейшего уничтожения их иммунной системой. Однако C4 также применяется в синаптическом прунинге — удалении избыточных связей в мозге для усиления наиболее часто используемых «путей». Происходит прунинг во время полового созревания.

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Эксперименты на мышах показали, что усиленная экспрессия C4 дает более интенсивное «подстригание» синапсов. Именно это, считают ученые, повышает вероятность развития шизофрении. Отмечается, что симптомы шизофрении начинают проявляться в подростковом возрасте. Новую гипотезу подтверждает и факт относительно небольшого количества синапсов в коре головного мозга у взрослых пациентов. Вероятно, аномальная экспрессия C4 влияет и на иммунную систему страдающих от шизофрении.

Новое открытие дало медикам надежду создать более эффективное лекарство для лечения и даже профилактики шизофрении (путем предотвращения излишнего синаптического прунинга). Современные препараты в основном нацелены на купирование симптомов болезни — бреда и галлюцинаций.

Специалистами все чаще высказывается мнение, что шизофрения представляет собой не болезнь, а синдром — кодовое слово, обеспечивающее коммуникацию между психиатрами, пациентами и учеными. Многообразие симптоматики породило споры о том, является ли шизофрения единым заболеванием или представляет собой диагноз, за которым кроется ряд отдельных синдромов. Все предыдущие попытки найти генетическую основу шизофрении оканчивались провалом.