Кофе признали универсальным защитником против ранней смерти

Пять чашек кофе в день - тот объем потребления, который может спасти человеку жизнь, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Новое исследование показало: люди, регулярно пьющие кофе, реже умирают от болезней сердца и диабета по сравнению с теми, кто кофе не пьет. Как показали наблюдения, люди, пьющие в день по 4-5 чашек кофе, имеют самые низкие показатели ранней смерти. В частности, значительно снижается риск ранней смерти от хронического респираторного недуга, диабета, пневмонии, гриппа и самоубийства.

В кофе огромное количество полезных соединений, включая фенольные кислоты, калий и кофеин. Влияние данных веществ и напитка в целом было исследовано на примере 90317 человек без истории рака или сердечно-сосудистых болезней. За людьми наблюдали с 1998 по 2009 год. Фиксировался их рацион и общее состояние здоровья. К 2009 году примерно 8700 человек умерли.

Читайте такжеКофеманы могут похвастаться чистыми артериями, утверждают врачиИ в группу умерших реже всего попадали люди, пившие по 4-5чашек кофе в день. Так, люди, пившие по 2-3 чашки кофе ежедневно, имели риск ранней смерти, сниженный на 18%. Что важно, потребление кофе в относительно больших объемах (5 чашек или 400 миллиграммов кофеина в день) не вызывало серьезных и долгоиграющих проблем со здоровьем. Также эксперты убеждены, что умеренное потребление кофеина (до 200 миллиграммов в день) безопасно даже для беременных.