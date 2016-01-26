Яблоки существенно снижают показатели холестерина

Статины - мощное средство, снижающее уровень холестерина. Однако они имеют серьезные побочные эффекты. Среди побочных эффектов, к примеру, аторвастатина значатся боли в горле, тошнота, суставные и мышечные боли, повышение уровня сахара в крови.

Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph, статины можно заменить яблоками, по крайней мере, в некоторых случаях. Если в день съедать по яблоку, то возможно реально предотвратить сердечные приступы и инсульты, говорят эксперты Университета Ливерпуля.

По данным ученых, для людей, находящихся в группе относительно сниженного риска развития сердечно-сосудистых отклонений, ежедневное потребление яблок может быть эквивалентно снижению риска инфаркта миокарда за счет приема статинов.

О перспективности озвученного подхода говорит тот факт, что более 80% всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний связаны с внешними факторами. В частности, речь идет о вредной еде в рационе, о курении, алкоголе и отсутствии физической активности.