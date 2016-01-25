Ученые США начали работу над секвенированием 200 тысяч геномов человека
Национальный институт здравоохранения США (NIH) направит 240 млн долларов на расшифровку 200 тыс. человеческих геномов.
Данный проект призван определить генетические причины сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, эпилепсии и аутизма, пишет Ремедиум соссылкой на MedicalXpress.
В программе секвенирования геномов примут участие четыре лаборатории. Проект рассчитан на четыре года. Результаты помогут разработать диагностические тесты для выявления генетических заболеваний, а также выявить мишени для новых терапевтических препаратов.
Впервые полная расшифровка человеческого генома была выполнена в рамках американского проекта «Геном человека». На реализацию этой исследовательской программы, запущенной в 1990 году, ушло более 13 лет, объем ее финансирования из федерального бюджета США составил 3 млрд долларов. Современные установки позволяют секвенировать до 18 тыс. геномов в год, а стоимость процедуры упала до 1 тыс. долларов.
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Американские лаборатории, получившие финансирование NIH, оснащены установками HiSeq X Ten, представленные компанией Illumina в 2014 году. Cистема, состоящая из десяти установок HiSeq X Ten, способна за один день секвенировать пять полных геномов человека. Стоимость каждой установки составляет 10 млн долларов, таким образом цена системы достигает 100 млн долларов.