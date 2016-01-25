Ученые США начали работу над секвенированием 200 тысяч геномов человека

Данный проект призван определить генетические причины сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, эпилепсии и аутизма, пишет Ремедиум соссылкой на MedicalXpress.

В программе секвенирования геномов примут участие четыре лаборатории. Проект рассчитан на четыре года. Результаты помогут разработать диагностические тесты для выявления генетических заболеваний, а также выявить мишени для новых терапевтических препаратов.

Впервые полная расшифровка человеческого генома была выполнена в рамках американского проекта «Геном человека». На реализацию этой исследовательской программы, запущенной в 1990 году, ушло более 13 лет, объем ее финансирования из федерального бюджета США составил 3 млрд долларов. Современные установки позволяют секвенировать до 18 тыс. геномов в год, а стоимость процедуры упала до 1 тыс. долларов.

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Американские лаборатории, получившие финансирование NIH, оснащены установками HiSeq X Ten, представленные компанией Illumina в 2014 году. Cистема, состоящая из десяти установок HiSeq X Ten, способна за один день секвенировать пять полных геномов человека. Стоимость каждой установки составляет 10 млн долларов, таким образом цена системы достигает 100 млн долларов.