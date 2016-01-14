Беременным женщинам стоит опасаться картофеля

Как показало исследование, картофель может повысить риск развития диабета во время беременности, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Ученые проследили более чем за 15000 женщинами в течение 10 лет, дабы понять, как рацион связан с гестационным диабетом.

Оказалось, женщины, евшие по одной порции картофеля в неделю, имели на 20% повышенный риск диабета. От 2 до 4 порций повышали риск на 27%, а 5 порций и более - на 50%. Но когда женщина меняла две порции картофеля на другие овощи, риск падал на 12%.

Читайте такжеЧем больше у женщины детей, тем медленнее она стареетДоктор Чжан Цуйлин из Национального института здравоохранения США полагает: картофель опасен из-за высокого содержания крахмала. Именно крахмал провоцирует резкий скачок сахара в крови. Причем, это актуально для любых картофельных блюд.

Опасное повышение уровня сахара во время беременности может вызывать усталость, спровоцировать повторяющиеся инфекции, нарушения зрения, а также повысить риск появления полноценного диабета уже после родов. Ученые уточняют: выводы актуальны для всех видов картофеля, кроме сладкого. Его в расчет не брали.