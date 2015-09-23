Тренировки на выносливость меняют взаимодействие мозга и мышц

В исследовании приняли участие пять человек, которые регулярно бегали на большие дистанции, пишет med2.ru.

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Также к работе привлекли пятерых человек, тренировавшихся с утяжелениями, и пятерых, ведущих сидячий образ жизни. Оказалось, мышечные волокна в квадрицепсах первой группы быстрее активировались и испускали сигналы. Сама же связь мышц с мозгом позволяла первой группе меньше уставать. Ученые не знают, почему связь между мозгом и мышцами отличалась при различных типах физических упражнений. Но ясно точно: у мышечных волокон разных атлетов отличаются показатели активности. То есть имеются нейромеханические отличия в работе мышц.

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По мнению ученых, полученные данные также дают возможность сделать вывод: организм человека лучше приспосабливается к аэробным нагрузкам, чем к нагрузкам с отягощениями. Об этом говорит тот факт, что связь мышц и мозга была одинаковой и в группе, практиковавшей силовые тренировки, и в группе людей, которые вели сидячий образ жизни.