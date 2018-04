Ученые из Канады выявили фермент, нейтрализующий действие сахара

Этот фермент, названный 3-фосфат фосфатазы глицерина, играет центральную роль в контроле уровня глюкозы и утилизации жиров. Исследовательская группа показала, что G3PP способен нейтрализовать избыток сахара в клетках, и представила результаты своей работы в последнем номере журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, пишут Новости Израиля.

Медики отмечают, что повышенный уровень глюкозы в организме может привести к повреждению различных тканей, а фермент G3PP способен к расщеплению большого процента избыточного фосфата глицерина до глицерина и выведению его вне клетки. Тем самым фермент защищает бета-клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин, и различные органы от токсического воздействия глюкозы.

Читайте такжеАмериканские учёные создали уникальную базу данных биотоксинов для медицинских исследований

Исследователи отмечают, что такой важный фермент, задействованный в метаболизме питательных веществ, обнаружен впервые с 1960-х годов, и предполагают, что он будет включен в новые учебники по биохимии.

На основании этого фермента медики планирую разработать новые методы лечения ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома. Исследовательская группа в настоящее время работает над открытием низкомолекулярных активаторов G3PP для лечения кардиометаболических расстройств, которые будут обладать уникальным действием и статут первыми в своем роде среди лекарств этой группы.