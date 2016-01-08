Клетки поджелудочной железы, созданные из клеток кожи, оказались полностью функциональны
Группе ученых из Университета Калифорнии (University of California) удалось получить клетки поджелудочной железы из клеток кожи.
Группе ученых из Университета Калифорнии (University of California) удалось получить клетки поджелудочной железы из клеток кожи / zdorovie.com
Созданные таким образом клетки оказались полностью функциональны и продуцировали инсулин в ответ на изменение уровня сахара.
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Исследователи во главе с Маттиасом Хеброком (Matthias Hebrok) полагают, что разработанная ими технология получения клеток поджелудочной железы, в будущем поможет подбирать индивидуальную терапию для каждого больного, страдающего диабетом, пишет Медпортал. Кроме того, создаваемые таким образом клетки, могут использоваться для скрининга новых препаратов.
Авторы сумели перепрограммировать клетки кожи в энтодермальные клетки-предшественники, а затем, добавляя ряд соединений, добились их усиленного деления. После этого были получены предшественники клеток поджелудочной железы и полноценные бета-клетки, способные реагировать на изменение уровня глюкозы и продуцировать инсулин.
Исследователи отмечают, что, используя подобный подход, ранее им удалось создать нейроны и клетки печени. Новая методика позволит получать перепрограммированные клетки в больших количествах, отмечают ученые.