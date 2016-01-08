Клетки поджелудочной железы, созданные из клеток кожи, оказались полностью функциональны

Созданные таким образом клетки оказались полностью функциональны и продуцировали инсулин в ответ на изменение уровня сахара.

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Исследователи во главе с Маттиасом Хеброком (Matthias Hebrok) полагают, что разработанная ими технология получения клеток поджелудочной железы, в будущем поможет подбирать индивидуальную терапию для каждого больного, страдающего диабетом, пишет Медпортал. Кроме того, создаваемые таким образом клетки, могут использоваться для скрининга новых препаратов.

Авторы сумели перепрограммировать клетки кожи в энтодермальные клетки-предшественники, а затем, добавляя ряд соединений, добились их усиленного деления. После этого были получены предшественники клеток поджелудочной железы и полноценные бета-клетки, способные реагировать на изменение уровня глюкозы и продуцировать инсулин.

Исследователи отмечают, что, используя подобный подход, ранее им удалось создать нейроны и клетки печени. Новая методика позволит получать перепрограммированные клетки в больших количествах, отмечают ученые.