Ушные раковины и носовые хрящи будут печатать на биопринтере

Трансплантологи и пластические хирурги способны творить чудеса. Каждая проведенная ими операция уникальна и удивительна, ведь нередко врачам приходится изобретать индивидуальный метод лечения, подходящий для пациента, пишет Медпортал.

Работа включает в себя несколько этапов. Сначала создается точная компьютерная модель поврежденной части тела (например, уха или носа). После этого с помощью 3D-принтера из специального жидкого состава, смешанного с клетками пациента, печатается основа для будущего хряща. Гелеобразная основа инкубируется с добавлением необходимых для развития хрящевых клеток питательных веществ, что и позволяет вырастить хрящ нужной формы, идеально подходящий для каждого пациента. Получившуюся структуру проверяют на прочность, после чего пересаживают реципиенту.

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Исследователи отмечают, что поврежденный или утраченный орган можно реконструировать довольно быстро – всего за пару месяцев. При этом для выращивания необходимо небольшое количество хрящевых клеток самого пациента.

Уитейкер объясняет, что проект по созданию хрящей с помощью биопечати, стартовал в 2012 году, однако исследования в этой области ведутся учеными уже более 20 лет. Сперва выращенные органы будут пересаживать животным, а в дальнейшем методика будет опробована и на людях. Авторы предполагают, что это произойдет через три года.